È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l’evento degli eventi viterbesi: il trasporto della Macchina di Santa Rosa. Il 3 settembre, le vie del centro storico saranno illuminate e percorse da Dies Natalis, la macchina ideata dall’architetto Raffaele Ascenzi, che per il secondo anno consecutivo verrà portata a spalla dai facchini guidati da Luigi Aspromonte.

Il Sodalizio dei Facchini, presieduto da Massimo Mecarini, ha reso nota la formazione ufficiale, frutto delle selezioni e delle intense prove di portata svoltesi tra giugno e luglio. La squadra, composta da veterani e nuove leve, è pronta ad affrontare il peso – in tutti i sensi – di una tradizione secolare che fonde fede, storia e identità popolare. Sono undici i nuovi facchini che entrano per la prima volta a far parte del Sodalizio, affiancando i più esperti in un'organizzazione meticolosa che prevede ruoli ben definiti: guide, ciuffi, stanghette, spallette, leve, corde e cavalletti. Fondamentale anche il supporto fornito da medici, operatori logistici, collaboratori tecnici e volontari. Presenti anche i facchini "super", figura simbolica che rende omaggio al passato del Sodalizio. Il Trasporto della Macchina di Santa Rosa non è solo un evento religioso e folkloristico: è un momento di comunità, un rito identitario che ogni anno accende l’orgoglio di un’intera città. Anche quest’anno Viterbo si prepara a viverlo con partecipazione, emozione e rispetto.

Dies Natalis, la formazione del Trasporto 2025

PRESIDENTE

Massimo Mecarini

CAPOFACCHINO

Luigi Aspromonte

RESPONSABILE GUIDE

Grassi Claudio, Guerrini GIuseppe, Massantini Ventura.

GUIDE ANTERIORI

Corbucci Stefano, Corinti Massimo, Mecarini Pietro, Roselli GIanluca, Taratufolo Franco.

GUIDE POSTERIORI

Andreoli Mario, Camilli Alessandro, Fasanari Alvaro, Lucarini Danilo, Lucarini Maurizio, Piergentili Claudio, Floris Luca.

I FILA CIUFFI

1 Iaschi Claudio

2 Marinetti Maurizio

3 Menichelli Roberto

4 Patara Stefano

5 Lorrai Vincenzo

6 Palma Riccardo

7 Martufi Giovanni

8 Zarletti Gianpaolo

9 Favetta Francesco

II FILA CIUFFI

10 Giuliobello Luciano

11 Fraccaro Simone

12 Massantini Leonardo

13 Fabbri Sante

14 Perandria Massimiliano

15 Aquilina Vincenzo

16 Tavani Stefano

17 Locombi Patrizio

18 Rossi Andrea

III FILA CIUFFI

19 Montaboldi Michele

20 Agostini Andrea

21 Terzoli David

22 Turchetti Danilo

23 Perandria Alessio

24 Lanzi Ermanno

25 Pierini Silvano

26 La Rosa Marco

27 Pasqualini Luca

IV FILA CIUFFI

28 Taratufolo Alessandro

29 Montalbotti Stefano

30 Segatori Mirko

31 Sciuga Enrico

32 Schiaffino Andrea

33 Di Prospero Luca

34 Catarcini Gino

35 Di Marco Massimiliano

36 Giordani Giuliano

V FILA CIUFFI

37 Rossi Daniel

38 Fusarelli Aldo

39 Baiocco Gianni

40 Colao Stefano

41 Manca Martino

42 Pasqualini Marcello

43 Ludovico Andrea

44 Sabatini Omar

45 Fapperdue Francesco

VI FILA CIUFFI

46 Ciccarelli Angelo

47 Serafini Alessandro

48 Di Prospero Valerio

49 Marchetti Elio

50 Laureti Pierpaolo

51 Oro Michele

52 Costantini Alessandro

53 Cipollari Federico

54 Tombolella Maurizio

VII FILA CIUFFI

55 Montagnini Daniele

56 Vivarelli Massimo

57 Pompei Massimo

58 Agostini Luca

59 Trevi Claudio

60 Politini Daniele

61 Politini Emanuel

62 Lucci Michele

63 Fiorillo Alessio

STANGHETTE ANTERIORI

1 Paesani Andrea

2 Ciorba Federico

3 Brugiotti Marco

4 Siragusa Riccardo

5 Bafanelli Fernando

6 Cardoni Alessandro

STANGHETTE POSTERIORI

7 Costantini Daniele

8 Struffolino Marco

9 Mattioli Luca

10 Politini Luca

11 Ricci Alessandro

12 Porciani Matteo

SPALLETTE FISSE DESTRE

1 Bevilacqua Andrea

3 Bevilacqua Giovanni

5 Serafini Mauro

7 Iaschi Mirko

9 Cardona Marco

11 Brunotti Tommaso

13 Settimi Diego

15 Pira Danilo

SPALLETTE FISSE SINISTRE

2 Bettolini Kevin

4 Cleri Michele

6 Vittori Matteo

8 Bastianelli Emanuele

10 Salvatori Stefano

12 Surano Gabriele

14 Ferretti Marco

16 Impenna Alessandro

SPALLETTE AGGIUNTIVE DESTRE

1 Lini Luca

3 Di Benedetto Sabatino

5 Porcorossi Matteo

7 Freschi Angelo

9 Ranucci Mario

11 Proietti Saveri Filippo

13 Taratufolo Leonardo

15 Camilli Simone

17 Molinaro Alessandro

19 Lucarini Simone

21 Taratufolo Francesco

SPALLETTE AGGIUNTIVE SINISTRE

2 Nigro Roberto

4 Delle Monache Claudio

6 Miralli Yuri

8 Segatori Alessio

10 Palombi Alessandro

12 Valentini Andrea G.

14 Ferlicca Alessandro

16 Ginebri Paolo

18 Veralli Emanuele

20 Brachino Alessio

22 Fasanari Fabio

I LEVA

1 Andreoli Leonardo

2 Andreoli Mirko

3 Babbini Giuseppe

4 Balletti Matteo

5 Serafini Marco

II LEVA

6 Migliorati Marcello

7 Rossetti Filippo

8 Capeccia Alessio

9 Martinelli Pietro

10 Damiani Andrea

III LEVA

11 Topi Francesco

12 Cencioni Francesco

13 De Santis Gabriele

14 Cecchini Matteo

15 Ricciardi Diego

IV LEVA

16 Achilli Christian

17 Oriolesi Simone

18 Cola Matteo

19 Latilla Luca

20 Saveri Riccardo

I CORDA

1 Fulvi Matteo

2 Fulvi Simone

3 Duri Gabriele

4 Salvatori Simone

5 Quarchioni Marco

6 Tosoni Francesco

7 Minuto Gabriele

8 Profili Luigi

9 Fabbri Leonardo

10 Fulvi Lorenzo

11 Cecchetti Mattia

12 Sabatino Antonio

13 Cinelli Gianluca

14 Taratufolo Marco

15 Pastori Mirko

16 Corbucci Lapo

17 Zena Stefano

18 Bargagli Leonardo

19 Maraga Michele

20 D’ottavio Luca

II CORDA

1 Spanetta Matteo

2 Ricciarelli Matteo

3 Rossetti Riccardo

4 Moneta Emiliano

5 Pira Mattia

6 Stefanoni Giorgio

7 Piselli Federico

8 Vigna Alessio

9 Picone Simon

10 D’Amato Federico Pio

11 Balletti Jacopo

12 Raschi Andrea

13 Cicchetti Jury

14 Pranzetti Lorenzo

15 Raschi Alessio

16 Cutigni Federico

17 Buzzi Gabriele

18 Gemini Luca

19 Aspromonte Francesco

I CAVALLETTO CORBUCCI LUCA

1 Bocci Andrea

2 Luca Manuel

II CAVALLETTO VALENTINI RODOLFO

3 Cannaò Francesco

4 Bentivoglio Simone

III CAVALLETTO CIAMBELLA MIRKO

5 Rossetti Andrea

6 Pancianeschi Francesco

IV CAVALLETTO SETTEMBRI PASQUALINO

7 Alberti Alessio

8 Tamantini Matteo

ADDETTI AL TRASPORTO

1 Corbucci Luca (1° CAVALLETTO)

2 Valentini Rodolfo (2° CAVALLETTO)

3 Ciambella Mirko (3° CAVALLETTO)

4 Settembri Pasqualino (4° CAVALLETTO)

5 Barghini Alessio

6 Di Marco Ennio

7 Forieri Angelo

8 Monti Franco (RESP. AGGIUNTIVE)

9 Perandria Marco

10 Fiorucci Giulio

11 Barzellotti Antonio

12 Ottavianelli Fabrizio

13 Piergentili Gianluca

14 Pieracci Antonio

15 Laezza Bruno

16 Dottori Santino

17 Latilla Marco

18 Migliorati Roberto

19 Grani Massimo

20 Canestro Antonio

21 Cesari Andrea

22 Conticchio Renzo

STAFF MEDICO SANITARIO

Belardelli Laura medico

Lucarini Fabrizio medico

Martinengo Lanfranco medico

Bracaglia Claudia medico

Santi Giuseppe medico

Alessi Claudio medico

Bruno Emanuele medico

Maruca Debora medico

Errera Chiara medico

Topini Chiara medico

Gasparri Pierluigi infermiere

Ginebri Luigi infermiere

Stella Maurizio infermiere

Troscia Andrea infermiere

Mecarini Veronica infermiere

Corbucci Emanuela infermiere

Nannotti Gaia infermiere

Notarangelo Cristiano infermiere

Sega Emanuele infermiere

Rossi Valentina infermiere

Severini Stefano infermiere

Riccardi Sara infermiere

Salcini Alessia infermiere

Di Serio Simone fisioterapista

Iaschi Maurizio fisioterapista

COLLABORATORI ADDETTI AI CUNEI

Corinti Arcangelo

Soddu Giovanni Antonio

SACERDOTE

Don Alfredo Cento

COLLABORATORE AGLI EVENTI

Taratufolo Eleonora

FOTOGRAFI

Carvone Gianmarco

Marigliani Stefano

Poggi Sara

NUOVI FACCHINI

1 Bargagli Leonardo

2 Buzzi Gabriele

3 Cicchetti Jury

4 D’Amato Federico Pio

5 D’Ottavio Luca

6 Fabbri Leonardo

7 Gemini Luca

8 Piselli Federico

9 Quarchioni Marco

10 Raschi Andrea

11 Tosoni Francesco

FACCHINI SUPER

Apperti Luca

Carpinelli Silvano

Carvone Francesco

Ramacciani Simone

Ricci Corrado

Ricci Roberto

Serafini Giorgio

Bartoloni Alessandro

Celaschi Raffaello

Cerquetta Alessandro

Roncoloni Matteo

Piscini Tiziano