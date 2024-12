TARQUINIA - Si apre con Fabrizio Bosso l’Etruria Musica Festival Winter Edition. Tra i jazzisti italiani più amati e stimati, Bosso salirà sul palco del teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia, il 23 dicembre, alle 18, per incontrare il trio formato dal sassofonista baritono Marco Guidolotti, Francesco Pierotti al contrabasso e Lorenzo Tucci alla batteria, e dare vita a un quartetto d’eccezione “pianoless”, senza piano, ispirato al celebre quartetto di Chat Baker e Gerry Mulligan.

La voce della tromba e quella del sassofono baritono si intrecciano in una peculiare concezione contrappuntistica dell'improvvisazione a due voci.

Bosso e Guidolotti sono due musicisti eccezionali che contano sulla loro capacità di creare brevi arrangiamenti estemporanei a sostegno del solista di turno, in grado di stimolarne la creatività e l'ispirazione del momento, per un concerto che omaggia il passato e guarda in avanti, con un linguaggio più moderno ma legato alla tradizione. Il primo appuntamento dell’Etruria Musica Festival Winter Edition avrà un piacevole fuoriprogramma alle 21, al Grappolo Wine Bar, con il duo formato da Paolo Rocca, clarinetti e ciaramelle, Fiore Benigni, organetto, per un’esibizione che attinge alle complessità armoniche e ritmiche e agli idiomi musicali più diversi: dalla musica klezmer e gitana allo choro brasiliano, dai geampara rumeni al moderno tango-jazz, con un costante riferimento alla tradizione popolare italiana. L’Etruria Musica Festival Winter Edition è organizzato dal Comune di Tarquinia, con il contributo della Fondazione Carivit. Per informazioni e prenotazione dei biglietti si può chiamare l’Infopoint allo 0766 849282 o accedere al sito eventi.archeoares.it, per acquistare online i tagliandi in prevendita.

