E’ di tre feriti di cui due gravi il bilancio di un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio sulla Falerina nel territorio comunale di Fabrica di Roma. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 nei pressi del distributore di benzina Cancellieri. Per cause ancora in corso d’accertamento quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Nella carambola in tre sono rimasti feriti di cui due in maniera grave. Tra loro un carabiniere.

Soccorsi dai sanitari del 118, sono stati trasportati in ospedale. Il carabiniere e un’altra persona sono arrivati al pronto soccorso in codice rosso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti tornando alla normalità nel corso del pomeriggio.

I rilievi dell’incidente e la ricostruzione sono stati affidati agli agenti della polizia stradale.