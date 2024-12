S. MARINELLA – Dal 1° dicembre, Fabio Angeloni ha assunto l’incarico di Supporto alle attività del Sindaco e Coordinamento Stampa, in base ad un decreto del Sindaco del 27 novembre scorso. “Mi è gradita l’occasione – dice Angeloni in una nota - per rivolgere un affettuoso saluto a tutti i colleghi e un sentito ringraziamento al Sindaco Tidei con il quale collaboro da 20 anni. Con lui sono stato nel 2006 addetto stampa del Comune di Santa Marinella per poi seguirlo alla Camera come assistente parlamentare nel 2008 e dal 2012 al Comune di Civitavecchia come portavoce del Sindaco. Dal 2018 al 2020 sono stato nominato delegato al controllo di gestione del Comune di Santa Marinella fino alla presentazione del primo bilancio di previsione, il primo in pareggio con cui il Comune usciva dal dissesto sotto l’aspetto finanziario. Sempre su sua designazione, sono entrato successivamente nel consiglio di amministrazione della Santa Marinella Servizi e successivamente nel Cda del Consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale tra i comuni di Civitavecchia, Tarquinia, Santa Marinella, Tolfa, Allumiere e Monteromano”. “Sono in pensione – prosegue Angeloni - e provengo da una holding bancaria con una esperienza lavorativa nel settore della comunicazione e dal 2000 in quello del controllo di gestione, prima con il ruolo di Responsabile CdG delle filiali estere, poi a Milano e infine nella holding del gruppo come Senior Associate e Project leader del sistema manageriale di controllo sui costi delle banche del gruppo. Nel tempo libero, scrivo romanzi noir come La Quarta Luna Omicidi sulla via di Santiago, presentato a ottobre alla biblioteca di Santa Marinella. E continuerò a farlo. Ma la mia prima passione è stata sempre la politica, volendo portare in essa, realismo e trasparenza che spesso solo i numeri sanno meglio rappresentare. Il mio punto di riferimento, per questo, è da sempre Pietro Tidei di cui ho sempre ammirato la rarissima intelligenza politica, ma soprattutto il lato umano”.

