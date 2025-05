TARQUINIA - «Expo Osaka è un’occasione straordinaria per raccontare il Lazio al mondo». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, in un’intervista video all’Adnkronos dal Padiglione Italia dove si celebra la settimana dedicata al territorio della sua regione.

«La sfida è far conoscere non solo Roma, ma anche i tanti comuni straordinari che compongono la nostra regione - ha detto il presidente Rocca - dai siti etruschi di Tarquinia e Cerveteri all’opera di Michelangelo esposta a Bassano Romano». Il governatore della Regione Lazio ha voluto ringraziare il Museo di Villa Giulia per i prestiti. «Coniughiamo cultura e innovazione - ha sottolineato - portando in Giappone anche la nostra eccellenza nell’aerospazio, nel chimico farmaceutico e nell’arte contemporanea».

