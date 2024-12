I carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno arrestato un 28 pluripregiudicato per evasione dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto, e per il furto di un motorino.

I fatti risalgono alla notte tra lunedì e martedì della scorsa settimana, quando la centrale operativa dei carabinieri ha disposto l’intervento di una pattuglia della sezione radiomobile di Viterbo in merito alla segnalazione di un soggetto sospetto.

I militari, poco dopo, hanno intercettato e fermato il 28enne in piazzale Gramsci a bordo di un monopattino e avendo accertato, in sede di identificazione, che lo stesso aveva violato le prescrizioni connesse agli arresti domiciliari, svolte le formalità del caso lo hanno nuovamente sottoposto alla misura cautelare presso la sua abitazione.

Tuttavia, considerato che il giovane all’atto del controllo aveva assunto un comportamento sospetto, i carabinieri hanno deciso di svolgere ulteriori accertamenti. E, in effetti, la ricostruzione dei movimenti dell’uomo di quella notte ha consentito di porre in stretta relazione l’evasione del 28enne con il furto di un motorino, sottratto in via Garbini e ritrovato poco dopo in via Marini.

Alla luce delle risultanze investigative e considerata anche la persistente inclinazione a delinquere del ventottenne, i carabinieri del Nor di Viterbo hanno avanzato una richiesta di aggravamento della misura cautelare all’autorità giudiziaria che, valutati gli elementi raccolti dalla polizia giudiziaria, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.