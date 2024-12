CIVITAVECCHIA – Sorpreso in pieno centro a passeggiare tranquillamente nonostante un provvedimento dell’Autorità giudiziaria gli imponesse di restare a casa agli arresti domiciliari.

Per questo motivo nelle scorse ore la Polizia ha arrestato V.S., il 20enne autore insieme a un altro giovanissimo civitavecchiese della rapina ai danni di un rider di Glovo, al quale è stato portato via lo scooter utilizzato per lavorare.

Il rapinatore, fermato alcune settimane prima del colpo insieme al suo complice in sella a uno ciclomotore risultato poi rubato (e per questo denunciato a piede libero per ricettazione), aveva replicato la bravata, tentando di ripulire il bar dell’istituto Baccelli in piena notte. La Polizia lo aveva sorpreso insieme a C.G. di 19 anni, riuscendo ad ottenere l’obbligo di firma.

Proprio la rapina all’operatore Glovo ha indotto la magistratura a disporre per entrambi gli autori del colpo gli arresti domiciliari. Ma evidentemente a V.S. la lezione non è bastata e ha pensato di allontanarsi dalla sua abitazione nonostante il provvedimento restrittivo.

Per questo motivo la Polizia dopo averlo notato in giro ha proceduto a un controllo a seguito del quale lo ha nuovamente arrestato. Si trova ora ai domiciliari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA