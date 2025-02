TOLFA - Ancora un prestigioso Premio Internazionale per l'eccezionale artista Eugenia Serafini che con la sua arte a tuttotondo sta conquistando il mondo. L'artista di Tolfa questa volta ha vinto il Premio Internazionale d'eccellenza per la narrativa "Divinamente Donna" Verbumlandiart edizione 2025. L'importante motivazione che ha spinto i giurati del Premio Internazionale "Divinamente Donna" è stata: "La sua dedizione, il suo impegno e il suo straordinario contributo sono stati riconosciuti e celebrati dalla nostra giuria. Il Premio "Divinamente Donna" è un tributo alle donne straordinarie come Eugenia, che incarnano la forza, la resilienza e il coraggio nelle loro azioni quotidiane. Siamo profondamente ispirati dalla sua ooera e dal suo impatto positivo sulle persone che la circondano". La premiazione avverrà il prissimo 6 marzo alle ore 14 nella bellissima Sala Zuccari del Senato del Palazzo Giustiniani a Roma.

"L'evento - proseguono gli organizzatori del Premio Internazionale "Divinamente Donna" - sarà un'occasione per celebrare il suo successo e mettere in evidenza il suo straordinario contributo alla società". Giustamente orgogliosa la poliedrica artista Eugenia Serafini: "Sono profondamente commossa per questo ulteriore riconoscimento che mi viene attribuito per la Narrativa, con il racconto: "Addio Desirée. Angelo senza ali", dedicato alla giovanissima Desirée Mariottini vittima innocente a Roma: drogata, stuprata e uccisa barbaramente. Nel suo ricordo e nel mio impegno contro ogni sopruso. Ringrazio fortemente gli organizzatori per questo riconoscimento".

