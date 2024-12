TOLFA - Dolore e sgomento espressi dall'artista di Tolfa Eugenia Serafini dopo la prematura scomparsa del giornalista Franco Di Mare che lei conosceva. "Non posso fare a meno di pensare quanta delusione ha vissuto il giornalista Franco Di Mare negli ultimi giorni della sua vita, passati nell'indifferenza alla sua sofferenza da parte dell'ente per il quale ha lavorato in tutta la sua esistenza, come giornalista e conduttore garbato ma sempre trasparente. Infine voglio ricordarlo come giornalista inviato di guerra, perché è stato in quelle situazioni che ha dato forse il massimo di sé stesso, sempre in prima linea ma con lo spirito generoso e sensibile al punto da indurlo a adottare una bambina per sottrarla al territorio bellico e offrirle l'amore della famiglia. La Rai dovrebbe fare un passo avanti per riconoscergli i meriti di una vita e una professionalità non comuni.

Eppure sono davvero tanti i datori di lavoro in tutti i campi alti e "meno alti" che dimenticano! Tuttavia vivere seguendo i propri ideali è appagante di per sé. Buon viaggio verso la tua Stella Franco".

