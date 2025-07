MONTALTO - Dopo il successo della sessione di luglio a Tarquinia, l’Etruria Musica Festival 2025, giunto alla sua ventiduesima edizione, si prepara a vivere una nuova emozionante tappa: dal 26 luglio al 10 agosto, quattro appuntamenti porteranno la musica d’autore a Montalto Marina, nella suggestiva cornice del Molo Fiume Fiora (ingresso dal piazzale dei Pescatori), trasformato per l’occasione in un palcoscenico naturale. Le serate di Tarquinia hanno registrato un’ottima partecipazione di pubblico e apprezzamento unanime da parte degli spettatori e degli organizzatori.

Ora il festival estende la sua anima territoriale anche a Montalto di Castro, mantenendo intatto lo spirito che lo anima sin dalle origini: costruire una rete culturale tra luoghi e comunità, offrendo al pubblico occasioni di ascolto di qualità, gratuite e accessibili.

Grande la soddisfazione del trio alla direzione artistica - Andrea Brunori, ideatore del festival, insieme a Francesco Pierotti e Angelo Colone – per la possibilità di far crescere il progetto attraverso nuove tappe territoriali, valorizzando anche contesti paesaggistici unici come il braccio del Fiora, capace di esaltare l’esperienza musicale. Si comincia venerdì 26 luglio con il The Watchmakers Saxophone Quartet, formazione interamente composta da saxofoni con Emanuel Elisei (soprano), Francesco Davia (tenore), Angelo Cecchetti (alto) e Tony Marchi (baritono). Sabato 27 luglio spazio alla voce magnetica di Joyce Elaine Yuille accompagnata dai The Hammond Groovers – Antonio Caps, Daniele Cordisco, Elio Coppola – per una serata di puro soul e groove. La programmazione riprende poi ad agosto: venerdì 9 il palco ospiterà il recital solistico del pianista Maurizio Baglini, artista di fama internazionale, mentre sabato 10 agosto sarà il turno di un dialogo esplosivo tra jazz e improvvisazione con il sassofonista Marco Guidolotti e il trombettista Fabrizio Bosso, accompagnati da Francesco Pierotti al contrabbasso e Lorenzo Tucci alla batteria.

La serata del 10, peraltro, sarà per l'organizzazione dell'Etruria Musica Festival la felice occasione per ospitare Italo Leale, di Tuscia in Jazz for Sla, per parlare del suo significativo progetto nella battaglia per la sensibilizzazione sulla Sla. L’ingresso a tutti i concerti è libero. L’appuntamento è per le 21,30 al Molo Fiume Fiora: il festival è organizzato con il patrocinio del Comune di Montalto di Castro e il contributo del Fondo Psmsad (sostegno a Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori e Autori Drammatici) dell'Inps.

