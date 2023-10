LADISPOLI – Ancora allarme rifiuti nelle campagne. Ma stavolta si tratta di un materiale altamente inquinante, come l’eternit. L’associazione di quartiere Olmetto ha nuovamente presentato una richiesta al Comune e alla ditta incaricata affinché venga portato via l’amianto. «È l’ennesimo gesto di inciviltà nella nostra zona – si legge nella lettera di protesta - questa volta anche grave. Alcuni residenti ci hanno segnalato la presenza di eternit in via Procoio di Ceri 7. In precedenza erano stati rimossi rifiuti del genere, purtroppo senza controllo sul territorio, la storia è infinita e gli incivili si sentono autorizzati a reiterare». Non c’è pace nelle frazioni agricole ladispolane continuamente bersagliate da irresponsabili che gettano a terra sacchetti dell’immondizia e materiali di ogni tipo. E ora dagli uffici competenti sarebbe finalmente partito un sopralluogo nell’area interessata. Da qui la richiesta «di intervento alla Polizia locale per accertamento della proprietà privata e ripristino dei luoghi da parte del soggetto responsabile». Intanto, però, la preoccupazione nel quartiere resta alta.

