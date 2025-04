Si può arrivare anche oltre i 4500 euro a luglio e superare abbondantemente anche i 5500 euro ad agosto per trascorrere un mese di vacanza al mare, a Ladispoli. Basta fare una piccola ricerca veloce sulle piattaforme online per rendersi conto di come gli affitti estivi siano lievitati non solo di numero ma anche di costo. Bypassando poi le piattaforme "ufficiali", si può trovare qualcosa di meglio a prezzi inferiori ma non sotto i 2mila/2500 euro a luglio e anche fino a tremila euro ad agosto. Prezzi alti anche per soli quindici giorni, specie se ci si avvicina o si è a ridosso del ferragosto. Anche in questo caso, due persone, potrebbero arrivare a spendere fino a 1600 euro (se non di più) anche per un monolocale. «Eppure a Ladispoli notiamo come molte case siano sfitte o libere per molto tempo, alcune sono abbandonate perché poi i rispettivi proprietari decidono di tenerle per il periodo estivo affittandole a quei prezzi e prendendo i soldi anche anticipatamente - ha spiegato Emanuele Cagiola titolare dell'agenzia immobiliare "Spazio Casa International" - Diciamo che non si tende ad affittare per tutto l’anno perché in estate ci si guadagna di più». Ad affitti di lunga durata come i vecchi contratti 4+4 o 3+2 la tendenza è quella ormai di affittare da ottobre a maggio, preferibilmente a insegnanti o studenti per poi liberare l'immobile durante il periodo estivo così da guadagnare sicuramente di più in minor tempo. Discorso a parte merita la frazione balneare di Marina San Nicola dove si parte dai 4mila euro mensili per l’affitto estivo per arrivare ai 7mila per una villa sul mare ad agosto. Prezzi alle stelle per gli acquisti. «Un appartamento di 40 metri quadri con 30 di balcone di listino può superare di gran lunga anche le 200mila euro – sostiene Cagiola – e ci sono da aggiungere anche le spese. Paragonando questi prezzi alle vecchie lire parliamo di cifre smisurate». Le associazioni di categoria si fanno sentire. «Ladispoli è una meta estiva sempre più richiesta – interviene Biagio Camicia, presidente di Consumatori Italiani più Forti - per questo con il passare del tempo è diventato veramente difficile trovare una casa in affitto. Tra costi di gestione aumentati, codici di identificazione nazionale da esporre, tasse e imposte l’affitto breve è sempre più l’unica soluzione per i proprietari. Il consiglio è di rivolgersi alle agenzie per essere maggiormente tutelati e far incontrare domanda e offerta di qualità». Scatta l’allerta pure per gli inquilini che non pagano. «Bisogna fare attenzione al fenomeno dei finti villeggianti. In questi anni abbiamo recepito alcune segnalazioni di proprietari di casa disperati per essersi trovati di fronte dei furbetti. Ci vogliono leggi più chiare».

