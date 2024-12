LADISPOLI - Il palco in allestimento in piazza Rossellini, i saggi di danza alla Grottaccia ... Fervono i preparativi per l'estate ladispolana 2024. E come ogni anno torneranno anche le isole pedonali durante il fine settimana. Auto vietate (dal 5 luglio al 7 settembre) il venerdì e il sabato dalle 19 all'1 del giorno seguente su viale Italia, piazza Marescotti, piazza Rossellini e via Regina Margherita.

Primi appuntamenti già questo fine settimana dove ad aprire le danze, il 5 luglio ci penserà il duo Alex e Fabio Manetti. A seguire il comico Gianluca Giugliarelli, il cabarettista romano che ha debuttato in teatro al fianco di Kim Rossi Stuart. A seguire Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Sabato 6 luglio sarà la volta di "Area Latina" per gli amanti dei balli caraibici mentre domenica gli spettacoli saranno dedicati ai più piccini. Sul palco "Un sogno in rosa".

E da palazzo Falcone arriva inoltre l'invito ai commercianti «che insistono nelle vie che saranno pedonalizzate a rimanere, compatibilmente con le esigenze di ciascuno, aperti nelle ore serali». Appello anche ai locali «che fanno somministrazione ad abbassare il volume della musica rispettando l’ordinanza in vigore ed i limiti consentiti».

