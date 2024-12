FIUMICINO - L’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Stefano Costa, annuncia il potenziamento del servizio di raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche, valido dal 02 giugno 2024 al 15 settembre 2024. Questo intervento è mirato a migliorare la gestione dei rifiuti nelle aree ad alta affluenza turistica durante il periodo estivo.

Il potenziamento del servizio riguarderà le utenze non domestiche situate presso il lungomare di Fiumicino, Isola Sacra, Fregene, Maccarese, Focene, Passoscuro, oltre a via Torre Clementina e le vie limitrofe.

Il calendario di Raccolta: Organico, frequenza tutti i giorni ,o rario di conferimentot entro le ore 23:00; modalità carrellati con sacco compostabile/biodegradabile.

Secco Residuo frequenza lunedì e giovedì; rario di conferimento e ntro le ore 23:00, modalità carrellati con sacco trasparente

Carta, frequenza mercoledì, orario di conferimento: Entro le ore 23:00, modalità carrellati con sacco in carta o sfusa. Cartone, frequenza: Lunedì, martedì, giovedì, sabato, orario di conferimento: Entro le ore 23:00, modalità roller solo per il cartone (non utilizzare sacchi in plastica)

Plastica:, frequenza martedì, venerdì, domenica; orario di conferimento entro le ore 23:00; modalità carrellati con sacco trasparente (non conferire contenitori con liquidi all’interno)

Vetro, frequenza: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato; orario di conferimento entro le ore 23:00: modalità: Esclusivamente carrellati (non utilizzare sacchi).

Postazioni Mobili di Raccolta: Per facilitare ulteriormente il corretto smaltimento dei rifiuti, saranno attivate sette postazioni mobili di raccolta nei fine settimana e nei giorni festivi, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, presso le seguenti località:

Passoscuro, via Florinas, fronte ex Centro Comunale di Raccolta Maccarese, lungomare Maccarese – via della Cesolina, e lungomare di Maccarese – altezza via Monti dell’Ara. Fregene, via Cesenatico, fronte Centro Comunale di Raccolta, e lungomare di Levante – fronte stabilimento Tirreno

Focene, via Coccia di Morto – altezza via dei Polpi

Fiumicino – Isola Sacra: lungomare della Salute – fronte civico n.221

Indicazioni per le utenze: tutti i titolari delle attività commerciali sono tenuti a rispettare rigorosamente le modalità di conferimento dei rifiuti, utilizzando sacchi idonei e i contenitori carrellati forniti. Il rispetto di queste regole è fondamentale per mantenere il decoro urbano e garantire l’igiene pubblica.

«Il Comune di Fiumicino – spiega Costa – invita tutti gli operatori a collaborare attivamente per una gestione efficace dei rifiuti durante la stagione estiva, contribuendo così a un ambiente più pulito e accogliente per residenti e turisti».

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il calendario dettagliato e le modalità di conferimento sul sito ufficiale del Comune di Fiumicino.