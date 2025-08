TOLFA - Un evento da incorniciare, un trionfo di pubblico, partecipazione e spirito di appartenenza. Il Torneo dei Butteri 2025 ha superato ogni aspettativa, confermandosi uno degli appuntamenti più amati e identitari dell’estate tolfetana. A vincere è stato il Rione Poggiarello, ma al di là della classifica, è stata l’intera manifestazione a vincere, grazie a un'organizzazione impeccabile firmata dalla Pro Loco di Tolfa, guidata con energia e dedizione dalla presidente Giuseppina Esposito, affiancata dal direttivo composto da Gianmarco Canestrari (segretario), Elisabetta Marini (che fa da ponte tra la sindaca e la Proloco) e Maria Chiara Testa (tesoriera). La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, dando vita a un evento sicuro, accogliente e coinvolgente. “Sono molto orgogliosa del Torneo dei Butteri – ha dichiarato Giuseppina Esposito – un evento che si tiene da 55 anni e che è diventato una tradizione importante per la mia Tolfa. Il fatto che il Torneo Rionale esista da 35 anni dimostra la dedizione e la passione che ci sono dietro. Quest'anno è stato particolarmente emozionante: ho sempre vissuto intensamente questa manifestazione, ma mai come in questa edizione ho sentito tanto calore. La risposta del pubblico è stata incredibile, con oltre 700 presenze registrate alla biglietteria, che ha previsto un ingresso simbolico di 1 euro con annesso biglietto della lotteria. I bambini e chi è arrivato dopo le 19.30 sono entrati gratuitamente, a dimostrazione del nostro desiderio di rendere il Torneo un appuntamento davvero popolare e accessibile a tutti”. La presidente poi ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’evento: “Un grazie di cuore alla sindaca Stefania Bentivoglio, ai giudici di campo, alle due cronometriste di Civitavecchia, a Mura e Cenciarini, a tutte le forze dell’ordine, dalla Protezione Civile alla Croce Rossa, ai Vigili Urbani e ai Carabinieri di Tolfa. È grazie a questo lavoro di squadra che possiamo offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza indimenticabile. Il Torneo è nostro, della nostra comunità. Vedere i butteri in azione, con la loro abilità e la connessione profonda con i cavalli, è qualcosa di unico. Invitiamo sin da ora tutti gli abitanti del territorio a tornare il 15 agosto alle ore 18 per il Torneo Regionale dei Butteri: sarà un’altra giornata di emozioni e orgoglio”. Il Torneo di quest’anno ha rappresentato anche una straordinaria rinascita dei Rioni, che hanno partecipato con rinnovato entusiasmo, riportando in vita non solo i colori e i simboli di ciascun quartiere, ma anche quello spirito di comunità che ha reso grande la manifestazione nel corso dei decenni. La sfilata iniziale, tra stendardi e cavalli, ha emozionato il pubblico e fatto sentire la forza di un’identità collettiva che affonda le sue radici nella storia rurale della Maremma. Non sono mancati i complimenti da parte delle istituzioni. Soddisfatta la sindaca Stefania Bentivoglio che ha elogiato la Proloco e tutti i partecipanti e ringrazia i Rioni. "Il Torneo dei Butteri, con le sue prove spettacolari – dall’anello al cappello, fino al confronto diretto con il vitello – rievoca abilità antiche, legate al lavoro nei campi, alla pastorizia, alla cura degli animali - spiega la sindaca Stefania Bentivoglio - il racconto vivo di una cultura che resiste, che si rinnova e che continua ad affascinare grandi e piccoli. Un patrimonio fatto di fatica, sudore, ma anche amicizia, solidarietà e festa. E in ogni singolo gesto dei butteri, in ogni corsa, in ogni applauso del pubblico, si rinnova il senso più profondo di appartenenza a questa terra. Tolfa ha risposto presente, con il cuore e con la voce, in una giornata che resterà nella memoria di tutti. È stata una giornata che ha fatto capire, ancora una volta, che le tradizioni sono vive solo se condivise, che la cultura popolare è un bene prezioso da proteggere, e che la forza di un paese si misura anche nella sua capacità di raccontare sé stesso. E Tolfa, con il Torneo dei Butteri, ha saputo raccontarsi nel modo più bello". Da rilevare la grande sportività e fire play del Rione Sughera, i cui cavalieri al termine della contesa sono andati a complimentarsi di persona e con un messaggio con i cavalieri vincitori del Rione Poggiarello.

