CIVITAVECCHIA – Colpo d’occhio questa mattina sulla Litoranea, nei pressi del ponte sul Mignone. Uno dei tubi che attraversa il fiume si è danneggiato a tal punto da esplodere in corrispondenza di una giuntura, questa mattina, creando un effetto geyser come si vede nella foto gentilmente concessa da Francesco Serio. Un rischio anche per chi transitava in zona. L’acqua è stata chiusa, in attesa dell’intervento degli operai per riparare il guasto sulla condotta del Consorzio di bonifica.

