TOLFA - "Ci siamo innamorati di Tolfa, del suo territorio e del suo cibo". Ad esprimersi così un gruppo di escursionisti che hanno visitato i boschi di Tolfa e hanno poi girato per il paese fino alla Rocca e hanno scritto una lettera d'amore per questo paese. "Domenica siamo venuti a Tolfa dopo aver letto alcuni articoli di civonline riguardanti il paese e così abbiamo deciso di provare a vivere una giornata nel paese così ben descritto - spiegano gli escursionisti - prima abbiamo fatto un lungo percorso nel meraviglioso territorio tolfetano scoprendo località incantate e una bellissima vegetazione: peccato che in alcune aree abbiamo trovato dei rifiuti abbandonati. Siamo poi saliti a Tolfa e abbiamo mangiato in un ristorante a vista su un bel panorama e abbiamo gustato ottimi piatti. Usciti dal ristorante, seguendo il consiglio di alcune persone che erano al ristorante, siamo saliti su alla Rocca. C'era veramente molto caldo ma dopo la fatica arrivati su alla Rocca la vista è stata mozzafiato e su si respira un'aria diversa: è un luogo pieno di energia. Ci ha emozionato molto questo luogo e capiamo l'amore dei tolfetani per questo sito. Nel paese ci sono angoli veramente belli. E stata la nostra prima vita ma vi ritorneremo. Consigliamo a tutti di fare come noi e di andare a Tolfa a vivere una giornata in questo borgo meraviglioso".

