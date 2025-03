SANTA SEVERA – Escursionista colto da malore e soccorso dai Vigili del fuoco di Cerveteri. È accaduto oggi intorno alle 13 sui Monti della Tolfa, nella macchi adiacente la Provinciale. Il personale operante è riuscito a raggiungere l’uomo, un romano, in evidente difficoltà. Viste le sue precarie condizioni di salute, si è reso necessario l’intervento sul posto di un elisoccorso dei Vigili del fuoco, il DRAGO 159 che è riuscito a rintracciare e a raggiungere l’uomo. Una volta trasportato in zona sicura, è stato affidato alle cure del 118. Durante le fasi concitati di ricerca e salvataggio, l’uomo non ha mai perso conoscenza. A dare l’allarme gli amici che erano insieme a lui. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Santa Severa.