ALLUMIERE - Nuova iniziativa di "Noi Trek" ad Allumiere. Domenica 10 novembre si svolgerà una imperdibile escursione nella Maremma Laziale dove la natura si è riappropriata di questi luoghi e la presenza dell’uomo pur significativa ma limitata, ha creato suoi propri equilibri in un’ armonia che dura ormai da secoli; qui le tracce del passato sono rimaste lì ferme, ad affascinare ancora.

"Il nostro sarà un percorso entusiasmante ed avrà come mete l’antico borgo di minatori della Farnesiana con il suo grazioso laghetto e si arricchirà lungo il cammino dell’ “incontro” con un’insolita chiesa neo gotica, della spettacolare falesia di Ripa Maiala, ieri riparo dell’uomo del neolitico e oggi teatro di arrampicata per climbers. Ultima perla sarà il sito archeologico dell’antica Cencelle - spiegano da Noi Trek, organizzatori dell'escursione nel meraviglioso territorio allumierasco - il tipico paesaggio dei Monti della Tolfa cosiddetto della "Maremma Laziale", qui si esprime al meglio tra fitti boschi di macchia mediterranea, imponenti sugherete, pianure di coltivi e vaste distese votate al pascolo di bovini dalle ampie corna note anche come “vacche sacre o del sole”, in un clima temperato dal vicino mare che si profuma del mirto che qui è di casa. Farà da collante al fascino di questi luoghi la falesia di Ripa Maiala – che ammireremo alla giusta distanza per non disturbare la nidificazione dei falchi, mentre la sua roccia ci svelerà la sua particolare genesi così come gli altri siti sveleranno la loro storia. Per lo più cammineremo lungo ampi sentieri, cercati e trovati appositamente per godere comodamente delle più spettacolari panoramiche. Sarà un giro di circa 5 ore che soddisferà camminatori, curiosi del passato, e amanti della natura".

Difficoltà dell'escursione "E" con un dislivello di 300metri e una lunghezza di 10km. L'appuntamento è fissato per domenica 10 novembre alle ore 9.30 (per chi deve fare la tessera l'appuntamento è fissato per 15 min. con il modulo compilato) in località la Farnesiana ad Allumiere sul piazzale antistante la chiesa neogotica di fronte al lungo casale, di solito aperto per la colazione.

"Si raccomanda puntualità - proseguono ancora i responsabili di Noi Trek - ad accompagnare i partecipanti saranno le AEV Simo Trek 333.32.90.664 e Andrea Mori 328.056.77.77. L'evento è riservato ai soci in regola con il tesseramento

L’organizzazione dell’evento ed il relativo contributo di partecipazione, quale rimborso delle spese di gestione dell’evento, è competenza dell’AEV che ne determina l’importo in funzione dei diversi livelli di impegno e difficoltà delle escursioni. Per chi deve sottoscrivere la tessera: adulti, tessera e contributo di partecipazione 25euro; per i minorenni tessera e contributo di partecipazione 10euro. La tessera si può fare il giorno stesso dell'escursione si può fare direttamente il giorno stesso, portando il modulo compilato e firmato (scaricare il modulo di iscrizione dal sito www.noitrek.it/tesseramento).

L’accompagnatore si riserva il diritto di annullare o modificare l’itinerario proposto a sua discrezione, per garantire la sicurezza o in base alle condizioni del meteo del sentiero e dei partecipanti. Il partecipante già prenotato all’escursione che non potesse partecipare, dovrà aver cura di avvisare per tempo l’accompagnatore per ragioni organizzative. Occorre indossare abbigliamento idoneo a una escursione e alla permanenza in montagna o in natura, in particolare: calzature da trekking obbligatorie, (no scarpe da ginnastica), zaino adatto al trasporto del necessario per la giornata, abbigliamento a strati in funzione della stagione. È necessario un capo impermeabile da indossare all’occorrenza come strato più esterno protettivo e una maglia di ricambio, cappello per il sole. Se necessario portare felpa o pile, guanti e cappello, consigliata una torcia frontale e bastoncini. Raccomandato almeno 1 litro d’acqua; ognuno deve portare il pranzo al sacco e snack energetici (frutta secca, cioccolata, barrette). Gli accompagnatori sono a disposizione per informazioni, suggerimenti e indicazioni utili. Qualora gli accompagnatori giudicassero non adeguato l’equipaggiamento posseduto dall’escursionista potranno non accettarne la partecipazione all’attività".

