CIVITAVECCHIA – È ufficialmente partito il progetto ERMES – Educazione, Relazioni, Motivazione, Emozioni, Salute, dedicato al benessere psicologico, sociale e relazionale dei ragazzi tra i 13 e i 18 anni nei Comuni di Civitavecchia, Ladispoli, Cerveteri e Santa Marinella. Selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ERMES mette in rete scuole, istituzioni, operatori del terzo settore, famiglie e associazioni, con un obiettivo chiaro: costruire una comunità educante in grado di ascoltare, accompagnare e valorizzare le nuove generazioni.

Capofila del progetto è l’associazione Il Ponte, con la partecipazione di numerosi partner, tra cui la Asl Roma 4, l’Università Roma Tre, le scuole del territorio, i Comuni coinvolti, le cooperative Luogo Comune, Solidarietà, Repubblica dei Ragazzi, e le associazioni Blue in the Face, Tiaso Teatro, Margot Theatre, asd Civitavecchia Rugby e molte altre.

Il nome ERMES richiama il messaggero degli dei: un simbolo di comunicazione e movimento. E proprio comunicare è uno dei pilastri del progetto, che prevede l’attivazione di due centri giovanili (a Civitavecchia e Cerveteri), percorsi di peer education, laboratori creativi (musica, teatro, fotografia, sport, podcast), spazi di ascolto psicologico per adolescenti e famiglie, eventi pubblici e una campagna di comunicazione co-ideata con i ragazzi stessi.

Alla base di ERMES anche un approccio educativo scientifico e validato, il modello Kumpfer, pensato per rafforzare le competenze relazionali, prevenire i comportamenti a rischio e coinvolgere attivamente la famiglia nei percorsi di crescita.

Il progetto avrà una durata di tre anni e sarà sostenuto da un finanziamento complessivo di oltre 600mila euro, di cui quasi 550mila stanziati da Con i Bambini. Fondamentale anche il sostegno della Fondazione Cariciv, che ha creduto fin dall’inizio nell’iniziativa, come ricordato con gratitudine nel comunicato ufficiale.

Ermes è uno dei 51 progetti selezionati a livello nazionale e vuole essere un punto di riferimento per un’intera fascia d’età spesso trascurata e poco ascoltata. Un progetto che si propone di esserci davvero: con attenzione, con competenza e con presenza educativa quotidiana.

Per info e aggiornamenti è attiva la comunicazione sui canali social ufficiali: Instagram, Facebook e YouTube @progettoermes.

Il progetto è stato presentato ufficialmente presso la sede della Fondazione Cariciv, dalla responsabile Silvia Florian, alla presenza della presidente onoraria Gabriella Sarracco, del vicepresidente della Fondazione Angelo e Mafalda Molinari onlus, Mario Molinari, del presidente de Il Ponte Piero Messina e dell’assessore ai Servizi sociali Antonella Maucioni.

I due presidi operativi previsti sono l’oratorio Salesiano di Civitavecchia e l’oratorio San Michele Arcangelo di Cerveteri. Un momento di confronto, moderato dalla giornalista Silvia Tamagnini, che ha sancito l’avvio operativo di un percorso condiviso e radicato nel territorio, pensato per offrire sostegno concreto alle nuove generazioni e alle loro famiglie.

