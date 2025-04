LADISPOLI – Erbacce e rifiuti su strade e soprattutto sui marciapiedi. La giunta ha iniziato una task force di pulizia in vista della stagione estiva solo che in diversi rioni non c’è ancora traccia degli interventi di bonifica promessi. Palazzo Falcone ha iniziato a porre i cartelli di divieto di parcheggio per consentire agli operai di entrare in azione, ma evidentemente il personale è risicato e non può fare miracoli proseguendo con velocità. Molte zone sono off limits, come ad esempio viale Europa nel quartiere residenziale Miami ma anche diverse parti del centro urbano dove i marciapiedi sono completamente avvolti dalle sterpaglie che continuano a crescere a dismisura. Sul fronte dei rifiuti intanto il Comune annuncia che domani, giorno di festa, il servizio della raccolta porta a porta avverrà regolarmente. Il centro di raccolta comunale e il front office invece saranno chiusi perciò gli utenti dovranno attendere al giorno successivo.

