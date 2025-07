SORIANO NEL CIMINO - Questa mattina, i dipendenti dell’amministrazione provinciale di Viterbo sono intervenuti per eseguire la pulizia dello svincolo della superstrada 675 in località Molinella, nel comune di Soriano nel Cimino, all’altezza dell’intersezione con la strada provinciale Molinella.

«Un’azione, svolta con risorse interne all’ente, resa necessaria dallo stato di totale abbandono in cui versa lo svincolo, da tempo invaso da sterpaglie e rifiuti». Così, in una nota, l’amministrazione provinciale, che spiega: «Nonostante le ripetute segnalazioni e gli appelli lanciati anche nei giorni scorsi, non è stata ancora eseguita la dovuta manutenzione da parte degli enti preposti, né sono arrivate risposte concrete». «È inaccettabile – dichiara il presidente Alessandro Romoli – che uno snodo viario di questa importanza venga lasciato in condizioni simili. L’assenza di interventi, lo stato di inerzia e l’indifferenza istituzionale davanti a una situazione ormai nota sono un fatto grave».

«Di fronte a questa situazione – conclude – informerò direttamente il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, affinché venga finalmente data una risposta a un problema che riguarda non solo il nostro territorio, ma la sicurezza di tutti coloro che percorrono ogni giorno la superstrada».

