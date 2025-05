Una primavera particolarmente piovosa e soleggiata ha favorito una crescita eccezionale della vegetazione lungo le strade provinciali. Di fronte a questa situazione straordinaria, la Provincia di Viterbo si è attivata con tempestività, mettendo in campo un piano straordinario di sfalcio dell'erba che coinvolge l'intero territorio. La rete viaria provinciale si estende per circa 1.200 chilometri, che diventano 2.400 considerando entrambi i lati da trattare. Un intervento di grande portata, che richiede organizzazione, risorse e tempestività. Già dai primi giorni di aprile, l'amministrazione ha deciso di prorogare i contratti in essere con le ditte incaricate, così da garantire continuità operativa in attesa della conclusione delle nuove procedure di affidamento. Parallelamente, è stato mobilitato tutto il personale interno con i mezzi disponibili, in modo da procedere con gli interventi su più fronti contemporaneamente. Ad oggi, si stima che circa il 60% delle aree interessate sia stato già coperto. I lavori proseguono senza sosta con l'obiettivo di completare quanto prima l'intero piano, assicurando condizioni di sicurezza e decoro lungo tutta la viabilità provinciale. «Ci siamo trovati di fronte a un’anomalia climatica che ha determinato una crescita vegetativa fuori scala – dichiara il presidente Alessandro Romoli –. Abbiamo reagito subito, con senso di responsabilità e organizzazione, attivando ogni risorsa disponibile per garantire interventi rapidi, efficaci e diffusi su tutto il territorio. Il nostro impegno è massimo per rispondere alle esigenze dei cittadini e dei comuni, tutelando la sicurezza stradale e il decoro degli spazi pubblici».