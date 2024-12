CIVITAVECCHIA – Le classiche cattedrali nel deserto, quelle opere che vengono realizzate, magari rimangono chiuse per anni a causa di problemi di collaudo, poi vengono riaperte ma nessuno pensa alla manutenzione. Questa volta i riflettori si accendono sulla strada che collega Borgata Aurelia al centro, quella che dà la possibilità di evitare la Braccianese Claudia. Erba alta e incuria impediscono agli automobilisti una visuale adeguata, con rischio incidenti per chi ogni giorno la percorre. Le segnalazioni fatte nel corso dei mesi sono cadute nel vuoto e addirittura si sta prospettando un problema di competenze tra Comune di Civitavecchia, Anas e Città Metropolitana. «Tutto questo appare assurdo - dichiara l’ex consigliere comunale Claudio Dell’Anno, sempre attento ai problemi del quartiere - la soluzione è a portata di mano eppure si preferisce non intervenire».