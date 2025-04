LADISPOLI - Erba alta in diverse zone della città, dove in alcuni tratti i marciapiedi sono praticamente sommersi e resi impraticabili, non solo a disabili o genitori con bimbi nel passeggino ma anche a "semplici" pedoni. E poi quei cantieri ancora non finiti, e in alcuni punti anche pericolosi, come nel caso della passerella in fase di realizzazione tra il lungomare Marco Polo e via Sanremo. Qui la pedana in finto legno è posizionata a ridosso dei massi posizionati sulla spiaggia e che potrebbe risultare pericolosa.

Sono le varie criticità più volte evidenziate dai cittadini che chiamano in causa l'amministrazione comunale: «Se continuate così non avrete nessuna possibilità (alle prossime elezioni, ndr)». «Non basterà rifare qualche chilometro di asfalto tre mesi prima delle elezioni o magari finalmente pulire aiuole, giardini e marciapiedi o forse finire quella tela di Penelepo che è la pista ciclabile». «Ecco i disabili dove devono camminare - si legge in un altro post sui social - Però basta che abbiamo le Frecce Tricolori. Con quei soldi - si chiede il cittadino - perché non rifanno un po' di marciapiedi e il manto stradale»?.

©RIPRODUZIONE RISERVATA