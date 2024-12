LADISPOLI - Hanno prima forzato il portone del palazzo, la porta dell'appartamento e successivamente si sono recati in camera da letto e una volta individuata la cassaforte, dietro a un quadro appeso alla parete, l'hanno letteralmente smurata e portata via. Inizia all'insegna dei furti il nuovo anno, un po' sulla scia del 2023 ormai alle spalle. A denunciare l'episodio, ora alla ricerca di eventuali testimoni, è la padrona di casa. Il fatto è accaduto in uno dei palazzi in via Ladislao Odescalchi. «Per fortuna non eravamo in casa questa notte - racconta Stefania - Siamo tornati oggi (lunedì, ndr) e abbiamo trovato questa bella sorpresa».

Ora la famiglia vittima del furto è alla ricerca di testimoni: «Se qualcuno ha visto qualcosa di sospetto o qualcuno uscire da un palazzo con una cassaforte e sicuramente sporchi di polvere o calcinacci, intorno a mezzanotte (supponiamo) in via Ladislao Odescalchi (proprio dove c'è la rotonda grande con l'ancora dentro) mi scriva in privato. Aiutateci a trovare questi maledetti - prosegue Stefania - che vanno a rubare a chi si spacca la schiana dalla mattina alla sera». A quanto pare i vicini non avrebbero sentito nulla. I malviventi forse hanno agito proprio mentre in ogni angolo della città si festeggiava l'arrivo del 2024 con i fuochi d'artificio. Ma quello della signora Stefania non è l'unico furto ad essere avvenuto la notte di San Silvestro. «Ero uscito a festeggiare e quando sono tornato casa era a soqquadro», denuncia un altro ladispolano residente in via Positano. I ladri, che forse hanno pedinato il malcapitato, hanno forzato la finestra al pian terreno entrando all'interno dell'abitazione. Esigua la refurtiva portata via dai balordi. In casa non c'era molto da arraffare. «Tenevo un salvadanaio con un centinaia di euro. Quello lo hanno preso». Il furto è stato subito denunciato alla caserma dei carabinieri. Non è la prima volta, purtroppo, che in città i malviventi facciano effrazione in abitazioni. Poco tempo fa era capitato a due politici locali.

