LADISPOLI - Cortometraggi, documentari e incontri nelle scuole: entra nel vivo il “Roberto Rossellini Film Festival”. La città riserverà la prima mostra internazionale d’arte cinematografica al regista molto legato alla città, doveva aveva vissuto e girato diversi film. L’iniziativa è stata battezzata da un workshop di formazione che si è svolto presso il teatro dell’istituto scolastico “Corrado Melone”. L’appuntamento si è rinnovato sabato scorso riscuotendo grande successo e partecipazione, e offrendo ai giovani un’occasione di crescita e confronto diretto con i professionisti del settore. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 20 novembre per i cortometraggi e fino all’8 dicembre per i videoclip. Il 20 dicembre si terrà la giornata inaugurale delle proiezioni presso il teatro Vannini. Sarà la prima edizione della kermesse a 48 anni dalla scomparsa di Rossellini e nell’80° anniversario del film “Roma, città aperta”. Ad oggi oltre 1.800 le opere iscritte da più di 22 Paesi del mondo. «Un traguardo straordinario – commenta Margherita Frappa, assessore alla Cultura – e vedere il nome di Ladispoli risuonare nel mondo attraverso il linguaggio universale del cinema è motivo di profonda soddisfazione. Il Roberto Rossellini Film Festival sta diventando un punto di riferimento per artisti e registi, confermando quanto l’arte e la cultura siano strumenti potenti di dialogo. Ancora una volta la nostra città si distingue consolidando il proprio ruolo di protagonista nel panorama culturale internazionale».

