LADISPOLI - Che quell’incrocio fosse a rischio forse era da mettere in preventivo. E così si ripetono con una certa frequenza tamponamenti e incidenti tra via Napoli e via Venezia, a ridosso della tanto contestata pista ciclopedonale. Fortunatamente è andata bene l’altra sera, i rispettivi conducenti delle due auto che si sono scontrate non hanno riportato conseguenze ma di certo palazzo Falcone sarà chiamato ora a valutare delle contromisure per evitare ulteriori disagi. Le persone coinvolte nell’incidente hanno atteso per ore l’arrivo delle forze dell’ordine come testimoniato dai diretti interessati. E anche questo è un argomento su cui riflettere.

