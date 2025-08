CERVETERI – Ha perso il controllo del suo furgone ribaltandosi sulla carreggiata nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno alle 19.30. Ennesimo incidente nella periferia etrusca e stavolta a farne le spese è stato un uomo di 60 anni che è stato trasportato con l’eliambulanza in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma. La prognosi resta riservata ma fortunatamente non dovrebbe correre pericolo di vita seppure le lesioni sono state gravi. Ferita una donna di 59 anni che era in viaggio con lui e trasportata in ospedale con l’ambulanza del 118 al Padre Pio di Bracciano. Lo schianto è avvenuto sulla provinciale Sasso-Furbara, strada già in passato finita sulle pagine di cronaca per incidenti gravi. Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco del distaccamento di Marina di Cerveteri che hanno liberato l’autista dalle lamiere accartocciate del suo mezzo Iveco e messo in sicurezza l’area. Per i rilievi sono invece intervenuti i carabinieri della stazione locale di Campo di Mare e pure per gestire la viabilità completamente andata in tilt in entrambe le direzioni. Spetterà ai militari, coordinati dalla compagnia di Civitavecchia, ricostruire l’esatta dinamica. Secondo una prima ricostruzione pare comunque che il conducente abbia fatto tutto da solo senza il coinvolgimento di altri mezzi e prima di capovolgersi con le ruote sia uscito fuori strada per poi provare a rimettersi sulla corsia di marcia. Più che il malore all’origine potrebbe esserci la distrazione ma saranno i carabinieri a fare luce. Sia l’uomo ferito grave che la passeggera risultano residenti nel comune di Manziana e stavano procedendo dall’Aurelia verso casa. Gli automobilisti sono stati costretti a ripiegare su altre strade limitrofe per raggiungere la statale o il capoluogo di Cerveteri. Nelle frazioni cerveterane non si parla che di incidenti nell’ultimo periodo.

L’APPELLO

Cittadini e comitati di zona insistono ormai da mesi per mettere in sicurezza diverse aree, tra cui proprio via Furbara-Sasso. «Senza entrare nella dinamica dell’ultimo caso accaduto – parla Gianluca Paolacci, consigliere comunale d’opposizione – è evidente come le tante richieste della popolazione siano cadute nel vuoto. Ci sono molte strade rischiose nel nostro territorio. Non solo al Sasso, ma via di Zambra, ad esempio, via Doganale e tante altre ancora. In diversi punti ci vorrebbero invece più controlli perché le auto sfrecciano a tutta velocità»

