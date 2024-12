S. MARINELLA – Si dice soddisfatto il direttore del Museo del Mare e della Navigazione Antica Flavio Enei, che qualche giorno fa ha tenuto una conferenza su Castrum Novum. “Un ringraziamento di cuore alle tantissime persone che hanno partecipato alla conferenza dedicata ad illustrare le ultime scoperte relative agli scavi di Castrum Novum – dice Enei - nel nostro straordinario territorio. Sulla terrazza del Porticciolo, abbiamo raccontato la storia e l'archeologia della città antica, il castrum dell'epoca delle guerre puniche con la sua caserma e il grande teatro del II secolo d.C. In anteprima anche le immagini delle statue e delle sculture ritrovate nei Musei Vaticani a loro tempo scavate a Castrum Novum nel XVIII° secolo e rimaste per secoli sconosciute. Una bellissima serata sotto le stelle affacciati sul mare e sul porto dell'antica Punicum. Grazie al sindaco Pietro Tidei intervenuto per un saluto insieme all'assessore alla cultura Gino Vinaccia, grazie al Polo Museale Civico di Santa Marinella e al Gruppo Archeologico del Territorio Cerite che hanno organizzato la conferenza negli spazi concessi dalla Porto Odescalchi, grazie a don Salvatore per le strutture messe a disposizione. Grazie ai soci GATC Mariano Precetti, Stefano Carrano, Edoardo Cirino, Francesco Davoli, Massimo Dentale, Simona Pirazzi, Fabrizio Trainito per la logistica, le riprese video e le foto. Una bella occasione culturale per la città di Santa Marinella per riscoprire la storia e l'archeologia di uno dei più importanti beni culturali presenti nel suo territorio: il nascente Parco Archeologico di Castrum Novum”.