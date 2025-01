S. MARINELLA - L'assessore allo sport Marina Ferullo esprime a nome di tutta l'amministrazione comunale le sue più vive congratulazioni all'associazione Santa Marinella Ring, presieduta dalla signora Loretta Telli e dal maestro Maurizio Sebastiani, per aver ricevuto l'encomio Stella di Bronzo al Merito Sportivo. Questo prestigioso riconoscimento, premia l’impegno e la dedizione profusi nel promuovere lo sport, in particolare la boxe, e per il contributo fondamentale che l'associazione ha dato al panorama sportivo della città.

Da anni, la Santa Marinella Ring porta avanti un lavoro encomiabile, offrendo opportunità di crescita e di sviluppo a molti giovani, stimolando la passione per la boxe e trasmettendo valori positivi come il rispetto, la disciplina e la determinazione. La presidente Telli, il maestro Sebastiani e tutto il suo staff, hanno reso Santa Marinella un punto di riferimento nel mondo dello sport, valorizzando il territorio e facendo onore alla città con ogni traguardo raggiunto in tutti questi anni. “Sono immensamente orgogliosa di vedere riconosciuto l'impegno della Santa Marinella Ring - dichiara Marina Ferullo - Maurizio Sebastiani e tutti i suoi collaboratori, sono un esempio di passione, dedizione e amore per lo sport. Grazie al loro lavoro, la nostra città si fa conoscere e apprezzare anche nel mondo della boxe, e questo è un grande motivo di orgoglio per tutti noi”. Questo premio testimonia, non solo il valore delle singole persone che fanno parte dell'associazione, ma anche l'importanza di investire nei giovani e nel loro futuro attraverso lo sport”. L'assessore Ferullo augura alla Santa Marinella Ring e al suo presidente ulteriori successi e traguardi, con la speranza che il lavoro svolto continui a portare in alto il nome di Santa Marinella nel panorama sportivo nazionale e internazionale. “Avremo presto un Palasport interamente riqualificato – conclude Ferullo - che proietterà la città nel panorama sportivo nazionale ed internazionale, anche per quanto riguarda appunto la disciplina della boxe”.