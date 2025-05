TOLFA - En plein di vittorie per il Centro Artistico Balletto diretto dall’insegnante Marilena Ravaioli al Premio Talento “Ballet Ex Luisa Signorelli” che si è svolto a Roma. Primo posto per Azzurra Rech nella categoria “Contemporaneo” con la coreografia “Bambina con palloncino”; prima classificata Mia Paglioni nella categoria “Altri Stili” con la coreografia “Principessa Jasmine”: entrambe le coreografie sono state realizzate dalla professoressa Marilena Ravaioli che ha pure ideato quella della “Tigers Crew” che ha vinto nella categoria “Altri Stili”. Il “Premio al Talento”, come spiega l’organizzatrice Luisa Signorelli: “”è stato un concentrato di emozioni, passione e talento. Un grazie speciale a tutti i maestri che con dedizione e cuore accompagnano ogni giorno gli allievi nel loro percorso offrendo un grandissimo modello educativo. Un enorme grazie ai concorrenti, che ci hanno fatto sognare con le loro esibizioni, la loro energia e la voglia di mettersi in gioco”. A brillare gli allievi:Emanuela Cristiani, Azzurra Rech, Riccardo Copponi, Emma Rotaru, Rita Pasquini, Giorgia Paradisi, Naike Mocci, Denis Fronti, Emma Stefanini, Mia Paglioni. Ad Azzurra Rech è stato assegnato anche il premio “Migliore Interpretazione”. Ottimo, quindi, il risultato e grande la soddisfazione per le allieve del Centr oArtistico Balletto di Tolfa e per la loro insegnante Marilena Ravaioli che ha portato i suoi allievi con tre coreografie che hanno ottenuto tutte importanti affermazioni, questo anche grazie alla grande squadra di giovani e alla collaborazione dei genitori. «Il nostro risultato riempie di orgoglio, ma la cosa che più mi rende felice è veder crescere questi allievi che pian piano superano i loro limiti e le loro paure personali - spiega la ballerina, coreografa e professoressa Marilena Ravaioli - è bellissimo veder loro assaporare il gusto della soddisfazione per la realizzazione di uno scopo comune raggiunto, un obiettivo che ha richiesto impegno e dedizione, ma che, grazie alla volontà, ha regalato forti emozioni”. La professoressa Ravaioli poi sottolinea: “Ai miei ragazzi dico che essere vincenti è bello soprattutto per loro stessi”. La Ravaioli poi conclude complimentandosi coi ragazzi e li esorta a tornare al lavoro con più impegno e disciplina di prima. “A piccoli passi con queste esperienze costruttive stanno scrivendo importanti pagine della lorvita e tali ricordi rimarranno con loro per sempre - conclude la Ravaioli - da lunedì si ricomincia a studiare in sala di danza con il solito mestolino!».

