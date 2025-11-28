CIVITAVECCHIA – Un lungo applauso ha accolto ieri pomeriggio, nell’Aula A del Tribunale di Civitavecchia, i professionisti che hanno tagliato i traguardi più significativi della loro carriera forense. L’occasione è stata la cerimonia annuale delle Toghe d’Oro, appuntamento organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati locale, che anche questa volta ha visto una ampia partecipazione di magistrati, avvocati, personale giudiziario e familiari.

A fare gli onori di casa l’avvocato Mary Dominici, presidente del Coa di Civitavecchia, che ha guidato il pomeriggio insieme ai colleghi consiglieri. Il momento più atteso è stato sicuramente il conferimento della Toga d’Oro agli avvocati Pietro Tidei e Pier Salvatore Maruccio, per i loro cinquant’anni di professione. Una doppia premiazione accompagnata da sorrisi, ricordi e soprattutto grande emozione, alla presenza tra gli altri del Procuratore della Repubblica Alberto Liguori, il presidente della Sezione Penale Francesco Filocamo, la presidente della I Sezione Civile Roberta Nardone, oltre al consigliere di Cassazione Marco dell’Utri oltre a rappresentanti istituzionali e delle forze dell’ordine.

Nel suo intervento, Pietro Tidei ha voluto ripercorrere il forte legame con il mondo della giustizia, ricordando i risultati ottenuti nei suoi ruoli istituzionali: la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia di via Terme di Traiano, l’edificio della Procura e la battaglia parlamentare che salvò dalla chiusura il Tribunale di Civitavecchia, presidio fondamentale per un territorio che si estende fino a Fiumicino e al lago di Bracciano. «Peccato sia accaduto nello stesso giorno in cui si è sciolto il consiglio comunale. "Panta rei". Tutto passa, ma tutto ritorna».

L’avvocato Pier Salvatore Maruccio, tra i penalisti più autorevoli del comprensorio, ha invece affidato alla commozione il suo ringraziamento: «Ho avuto la fortuna di scegliere questa professione», ha detto, ricordando i tanti clienti, i colleghi e la famiglia che lo hanno accompagnato nei momenti più intensi della sua lunga carriera. Applausi anche per gli avvocati Luca Bonifazi, Giorgio Bernardi, Sante Pasquali ed Ernesto Tedesco, che hanno festeggiato il traguardo dei quarant’anni di attività, mentre è stata molto nutrita anche la schiera dei professionisti che hanno raggiunto i vent’anni. Benvenuto all’unico nuovo iscritto all’Ordine, l’avvocato Ernesto Marzano.

Di seguito tutti i premiati: Per i cinquant’anni di professione sono stati premiati gli avvocati Pier Salvatore Maruccio e Pietro Tidei; per i quarant’anni gli avvocati Luca Bonifazi, Giorgio Bernardi, Sante Pasquali ed Ernesto Tedesco.

Per i vent’anni gli avvocati Alessandro Antonelli, Fidalma Chiacchierini, Carlo Coltellacci, Roberta Donti, Arianna Fratagnoli, Sabrina Furlan, Floriana Gigli, Tiziano Iervolino, Laura Leggio, Michela Leone, Gabriele Luchenti, Edoardo Nesci, Federico Orfei, Raniero Pelucco, Francesco Serpa, Serena Simonelli, Jessica Solaro e Claudia Trippanera. Nuovo iscritto l’avvocato Ernesto Marzano.