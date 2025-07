Un daspo è stato emesso nei confronti di un ultrà della Viterbese. La misura è stata irrogata quale pena accessoria a carico dell’uomo, gravato da precedenti di polizia e già condannato per non aver ottemperato ad un precedente divieto di accesso con contestuale obbligo di firma, emesso alcuni anni fa dal questore di Viterbo. A far scattare il provvedimento erano state le minacce pronunciate dall’uomo all’indirizzo di dirigenti e calciatori della locale squadra di calcio. Per due anni non potrà accedere alle manifestazioni sportive.