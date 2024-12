ALLUMIERE - «Complimenti alla consigliera Corrotti per l'emendamento su attività Caccia, Raccolta di funghi, legna e tartufi».

Ad esprimersi così è l'assessore comunale di Allumiere, Giovanni Sgamma delegato ai Lavori pubblici, Urbanistica, Infrastrutture, Viabilità e Strade rurali del Comune di Allumiere.

«Qualche giorno fa - spiega Giovanni Sgamma - è stato approvato in consiglio regionale un emendamento al collegato a prima firma della consigliera regionale Laura Corrotti che permetterà di lasciarsi dietro le difficoltà, al momento esistenti, del divieto di circolazione al di fuori delle strade pubbliche e private da parte dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell’attività di caccia, per l’attività di raccolta dei funghi e di altri prodotti del sottobosco, di tartufi freschi e legna verde e secca a terra - spiega l'assessore di Allumiere, Giovanni Sgamma- manifesto la mia soddisfazione e ringrazio il consigliere Corrotti per l’attenzione e la vicinanza verso le esigenze dei cittadini».

