TREVINANO - Trevinano si racconta attraverso le voci della sua comunità: le persone che vivono il borgo, che custodiscono il valore del territorio e tramandano storie e tradizioni. Con questo spirito nasce la Mappa di Comunità, uno strumento pensato per censire il patrimonio materiale e immateriale del borgo, accrescere il senso di appartenenza e identità degli abitanti e creare un “archivio vivente” di memorie collettive, in continua evoluzione. La Mappa di Comunità è parte del progetto “Trevinano Ri-Wind”, finanziato nell’ambito dell’Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi Storici – Linea A del Pnrr, che mira a rigenerare il borgo attraverso iniziative culturali, economiche e sociali che valorizzino la sua identità e memoria storica. Domenica 19 gennaio, alle 16, presso la Sala Polivalente di Trevinano, si terrà la presentazione ufficiale della Mappa di Comunità. L’incontro, introdotto dalla Sindaca Alessandra Terrosi, sarà l’occasione per condividere i primi risultati di questa iniziativa, che celebra la memoria e le storie di Trevinano. Durante l’evento saranno presentate le interviste realizzate agli abitanti, un video che raccoglie i momenti più significativi di questo percorso partecipativo e un momento di lettura tratto dalle interviste. Nella stessa giornata si celebra la festa di Sant'Antonio Abate. La mattina alle 9 è previsto l’arrivo della Fanfara Bersaglieri di Torre Alfina. Alle 10 ci sarà la benedizione degli animali nella chiesa parrocchiale di Trevinano e a seguire la distribuzione della tradizionale panetta. Dalle 14.30, presso la Sala Polivalente, buffet con pane e porchetta, vino e distribuzione del tradizionale pane di S.Antonio. Dalle 16 quindi, festa danzante con Marco Serafinelli e presentazione dei primi risultati del progetto sulla Mappa di Comunità.

La giornata si concluderà con un’apericena a cura delle Fattorie Solidali.

