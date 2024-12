S. MARINELLA – Il gruppo Facebook “Santa Marinella la Perla del Tirreno, ha pubblicato un bellissimo post, che racconta come è nata la prima villa in assoluto a Santa Marinella e cioè Villa Ojetti, soprannominata “Il Dado" per la sua forma geometrica.

“Questa che vedete in foto – si legge nel commento - è la prima villa costruita a Santa Marinella, nel lontano 1888, per opera e volontà dell'architetto Raffaello Ojetti, padre del giornalista e direttore del Corriere della Sera Ugo Ojetti. Raffaello Ojetti, come abbiamo ricordato in post precedenti, è stato il primo redattore del Piano Regolatore di Santa Marinella nel 1887, su volontà del Principe Baldassarre Odescalchi. Questa villa, che si trova proprio all'inizio di Via della Libertà, è soprannominata Il Dado per via della sua forma. In questa casa, Ugo Ojetti trovò la tranquillità per scrivere i suoi libri ed i suoi editoriali sul Corriere della Sera, trovando spunto e ispirazione per altre opere letterarie entrate di diritto nella storia della letteratura italiana. Una lapide, affissa accanto al portone d'ingresso recita: l'Architetto romano Raffaele Ojetti costruì a se e ai suoi cari questa casa, quando primo nel 1888, tracciò il piano che fece ridente e ospitale questa spiaggia allora deserta”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA