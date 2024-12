Un nuovo mezzo per i vigili del fuoco di Viterbo per intervenire sia su strada che su rotaia. Si chiama Bimodale e, grazie a particolari ruote, chiamate “rodigi”, può percorrere anche i binari come un treno.

Il nuovo mezzo d’emergenza è nel parco macchine dei pompieri viterbesi, dato in dotazione alle caserme dei vigili del fuoco che hanno nel proprio territorio di competenza, gallerie ferroviarie lunghe più di 5 chilometri. Il Bimodale in caso di necessità è in grado di salire sulle rotaie da qualsiasi punto della strada che costeggia la ferrovia, garantendo un rapido intervento dei vigili del fuoco, sul luogo di possibili incidenti ferroviari.

Questa mattina ha effettuato una prova sul “campo”, percorrendo la tratta ferroviaria cittadina tra la stazione di Porta Fiorentina e quella di Porta Romana. Saranno undici i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo, ad essere abilitati alla guida del mezzo.