CIVITAVECCHIA – È tornato il decoro sulla spiaggia del Pirgo, dove nei giorni scorsi gli operatori di Csp – con l’ausilio di due mezzi – hanno provveduto alla rimozione di 100 sacchi di rifiuti indifferenziati in appena due ore di lavoro. Un intervento straordinario di igiene urbana che restituisce dignità a uno dei tratti più frequentati del lungomare Thaon de Revel, a ridosso dell’inizio della stagione balneare. L’azione di pulizia arriva a pochi giorni di distanza dalle iniziative spontanee dei commercianti della zona, che avevano già iniziato a ripulire in autonomia l’arenile, esasperati dallo stato di degrado in cui versava. Azione, quella dei commercianti, arrivata dopo settimane di segnalazioni dei cittadini rimaste inascoltate. Molti, infatti, avevano denunciato pubblicamente l’assenza di interventi tempestivi e la mancata manutenzione dell’area. L’intervento odierno, seppur risolutivo sul piano operativo, riaccende il dibattito sulla necessità di una pianificazione più regolare e costante nella gestione del litorale urbano.

