CIVITA CASTELLANA - Lutto nel mondo imprenditoriale civitonico: si è spento nella notte tra lunedì e martedì, all’età di 82 anni, l’imprenditore Mario Rossi, patron della Gsi, una delle aziende più importanti del distretto ceramico.

Conosciuto e stimato da tutti, Rossi era alla guida della Gsi di Gallese da alcuni anni: grazie alle sue intuizioni aveva segnato il passo nel mondo ceramico. Definito dai più come un uomo molto disponibile, lascia un grande vuoto tra chi ha condiviso con lui idee e attaccamento all’azienda. Imprenditore di lungo corso, negli anni Rossi ha guidato la ceramica Catalano, portandola al successo e trainando anche tutto il settore ceramico. Insieme al figlio Dino, scomparso prematuramente pochi anni fa, ha fatto parte del consiglio direttivo di Federlazio.

E proprio dalla Federlazio arrivano parole di cordoglio e vicinanza al dolore della famiglia per la scomparsa dell’imprenditore, figura storica del Distretto industriale di Civita Castellana. «Con Mario Rossi – afferma il presidente di Federlazio Ceramica , Giampiero Patrizi -, il Distretto industriale di Civita Castellana perde una prestigiosa figura di immenso spessore imprenditoriale, esempio di forza, lungimiranza, generoso impegno e tenacia, che con la sua visione ha saputo innovare e sviluppare, portando le sue esperienze industriali al vertice mondiale del settore ceramico». «Certo di rappresentare il sentimento di tutti gli imprenditori della Federlazio nel Comprensorio di Civita Castellana – dice ancora Patrizi –, desidero far giungere il nostro cordoglio e la nostra sincera vicinanza alla famiglia e ai suoi più vicini collaboratori». Anche il sindaco Luca Giampieri è intervenuto con un messaggio. «Con Mario Rossi se ne va uno dei padri fondatori del distretto industriale ceramico di Civita Castellana. Imprenditore lungimirante, alla guida della Catalano ha segnato un passaggio epocale nello sviluppo del distretto. Figura di riferimento per tanti suoi colleghi, dipendenti e collaboratori, Mario Rossi mancherà moltissimo alla comunità civitonica. Alla famiglia di Mario, segnata già anni fa dalla prematura perdita di Dino, giungano le più sentite condoglianze mie, dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Civita Castellana». Infine, il cordoglio di Uninudustria. «Con la morte di Mario Rossi se ne va uno dei più grandi imprenditori del Distretto di Civita Castellana, una figura che ha saputo innovare tracciando strade che hanno aiutato il nostro territorio a crescere», dichiara Marco Giuliani, presidente sezione Ceramica di Unindustria. «Con il suo impegno e la sua tenacia ha contributo a far conoscere i prodotti della ceramica sanitaria a livello internazionale. Alla guida prima della Catalano, e ora della Gsi, ha trasferito la sua lungimiranza. il suo prezioso bagaglio di esperienza e la passione per il lavoro. In questo triste momento rivolgiamo il nostro cordoglio alla famiglia e siamo vicini all’azienda e a tutto il personale».

