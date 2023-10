BASSANO IN TEVERINA - «È con grande dolore che in queste ore ho appreso della scomparsa di Biagio Papaccioli, cittadino bassanese di grande valore che ha contribuito notevolmente alla crescita culturale e sociale della nostra comunità».

Lo dice in una nota il sindaco del paese, Alessandro Romoli.

«Biagio era un uomo straordinario e pieno di risorse - ricorda il primo cittadino -. Ho avuto l’onore di collaborare con lui soprattutto durante gli anni del mio primo mandato, quando insieme ci siamo attivati per dare vita al Centro sociale e degli anziani Agorà di Bassano in Teverina, del quale Biagio è stato primo presidente».

Ma non solo Centro anziani. «Attentissimo alle istanze sociali - prosegue Romoli - Biagio si è impegnato ed ha operato anche all’interno di altre realtà sociali del paese come la banda musicale Apolline Bianchi, la Pro Loco e la parrocchia Immacolata Concezione. Di Biagio mi preme ricordare anche la straordinaria passione per la fotografia e per le riprese video. Attraverso il suo obiettivo, Biagio ci ha infatti lasciato testimonianze preziosissime di stralci di vita bassanese e dell’evoluzione del nostro paese nel corso degli anni». «Bassano in Teverina perde un grande uomo - conclude Romoli -. Alla famiglia di Biagio e a tutti i suoi cari giungano le mie più sincere condoglianze e quelle dell’amministrazione comunale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA