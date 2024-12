È morta Danka Elizabeth Schroder. Top model di grandissimo successo, moglie del maestro Alessio Paternesi, si è spenta oggi all’età di 81 anni.

Danka Elizabeth era una delle modelle preferite di Valentino che a lungo ha lavorato con il maestro di moda. Aveva sfilato anche per Gucci, Ferrè, Versace, Pierre Cardin, Schuberth e Trussardi. Aveva sposato il pittore e scultore di Civita Castellana in seconde nozze che a lei aveva dedicato il ciclo pittorico “Dietro le quinte”.

«Con profondo rammarico annunciamo la scomparsa di Danka Elizabeth Schroder, moglie del maestro Alessio Paternesi – scrive il Comune di Sutri - Danka ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo della moda e nei cuori di chi l’ha conosciuta. La comunità di Sutri si stringe attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore. La sua eleganza e il suo spirito vivranno sempre nei ricordi di chi ha avuto l’onore di incontrarla».

I funerali si svolgeranno lunedì 30 dicembre, alle 11, nella chiesa di Santa Maria delle Farine a Viterbo. La camera ardente è stata allestita all’ospedale Santa Rosa di Viterbo.