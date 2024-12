Èi il giorno di “Armonia celeste” la miminacchina del Pilastro al suo 52esimo Trasporto.

Quest’anno, il gruppo dei mini-facchini del Pilastro sarà guidato da Angelo Loddo, che prende il posto del padre Pino Loddo, storico Capofacchino che lo scorso anno ha raggiunto il traguardo dei 50 Trasporti.

Angelo è stato eletto lo scorso settembre dal comitato, assicurando così la continuità di una tradizione fche è parte integrante della vita del quartiere e della Città di Viterbo.

Il percorso della Mini-Macchina sarà, come di consueto, caratterizzato da dediche speciali che aggiungono un significato profondo a questa manifestazione. L’intero Trasporto sarà dedicato a Giovanna Bonucci, madre di Angelo e Massimo Loddo e moglie di Pino, figura fondamentale per la comunità e per i mini-facchini, scomparsa lo scorso 21 febbraio.

Giovanna ha dedicato cura e attenzioni per tutti i giovani Facchini del quartiere avendo cura di preparare per loro ogni anno la merenda prima del "Sollevate e Fermi", oltre ad essere stata parte fondamentale è stata un punto di riferimento per tutti.

Tra i momenti più significativi del percorso, la girata della minimacchina presso il “Bar Dei” sarà in memoria di Roberto Cirillo, sempre vicino al comitato e recentemente scomparso.

La girata davanti alla chiesa sarà invece dedicata a Pina Basile, nonna del vice presidente Antonio Graziano e a Rosanna Natali, madre del fotografo Marco Bernacchi, entrambe scomparse di recente. Il primo “Sollevate e Fermi” sarà infine dedicato a Luca Brancadoro, a dieci anni dalla sua scomparsa.

«Siamo finalmente giunti al 52° trasporto della nostra minimacchina - commenta Angelo Loddo - Ogni anno, con grande emozione, ci prepariamo a questo momento che per molti di noi è il culmine di un anno di preparativi, sacrifici e attesa. Quest'anno sarà per me ancora più speciale, poiché da Capofacchino avrò l’onore di guidare i miei ragazzi fino in fondo. Abbiamo affrontato insieme un mese impegnativo di prove, e i miei facchini mi hanno dimostrato fin da subito lo spirito di impegno che li contraddistingue. Tuttavia, non posso nascondere che quest’anno il mio cuore è particolarmente rivolto a una persona che ha dato tantissimo a me e questa città, il capofacchino Sandro Rossi, colpito in questi giorni da un malore improvviso.

Voglio rivolgere un pensiero speciale a Sandro - ha aggiunto - augurandogli una pronta guarigione e sperando che possa tornare presto tra noi. In questo 52° trasporto, la mia guida sarà ispirata da lui, e sono certo che tutti i nostri mini-facchini faranno del loro meglio per onorare questa tradizione con lo stesso impegno e la stessa passione che Sandro ha sempre dimostrato alla città di Viterbo e ai suoi facchini.

Infine, vorrei ringraziare tutti coloro che rendono possibile questo evento: i nostri giovani facchini, le loro famiglie, e tutti i membri del Comitato che lavorano instancabilmente dietro le quinte.

La sicurezza, come sempre, sarà la nostra priorità, e faremo in modo che questo trasporto sia un momento di gioia e orgoglio per tutta la nostra comunità».

«Ogni bambino che prende parte alla formazione riceve un certificato medico cardiologico, dopo essere stato sottoposto a un’accurata anamnesi e a una visita medica approfondita - dice il presidente Stefano Caciola - Il nostro medico dott. Maurizio Niccolai mi hanno confermato che tutti i bambini e ragazzi godono di ottima salute. Inoltre, il nostro responsabile del Trasporto, Mauro Taschini, mi ha assicurato che la sicurezza e la responsabilità saranno le priorità assolute durante tutta la giornata di sabato. Le nostre guide e i nostri collaboratori sono pronti e preparati a condurre i nostri mini facchini lungo tutto il percorso che li porterà al traguardo. Quest’anno la nostra organizzazione può contare su un gruppo di ben 75 addetti tra guide, collaboratori, ex mini facchini, acquaroli e personale medico. Auguro al nuovo capofacchino Angelo Loddo un buon Trasporto! So quanto questo momento sia importante per lui, e sono certo che saprà guidare i nostri giovani facchini impeccabilmente».

Ecco il gruppo dei mini facchini: Aquilani Leonardo, Ascione Elia, Bernacchi Tommaso, Bianconi Francesco, Bonarrigo Vincenzo, Brachino Samuele, Bugiotti Niccolò, Cappuccini Mattia, Carboni Matteo, Carboni Simone, Cintio Andrea, Cleri Leonardo, Costantin Dragan, Costantino Diego, Costantino Luigi Maria, Cotigni Michael Cutigni Mattia, De Falco Alex, De Santis Nicola, Delle Cese Matteo, Delle Piagge Sasha, Desideri Lorenzo, Dragan Filip, Fiorentino Leonardo, Fontana Mattia, Freschi Leonardo, Fulvi Thomas, Garcìa Rodriguez Christopher, Gemini Tommaso, Germani Gioele, Germani Samuel, Ghenta Sebastian Raul, Grasso Niccolò, Guerrini Gabriele, Impenna Leonardo, Kaluthantri Perera, Koci Leonardo, Laezza Leonardo, Lanzi Diego, Loddo Lorenzo, Ludovico Francesco, Mancini Matteo, Martoni Damiano, Menichelli Emanuele, Menichelli Francesco, Mileo Federico, Mileo Riccardo, Milo Cristofari, Minniti Thiago, Morganti Francesco, Morucci Nicolò, Morucci Yacopo, Negrescu Riccardo Costantin, Onofri Gabriele, Palmentieri Giuseppe, Panaccia Emanuele, Parrano Lorenzo, Parrano Matteo, Pasqualini Gabriele, Pasqualini Riccardo. Patrizi Alessio, Pesci Gabriele, Pesci Tommaso, Pianura Damiano, Polidoro Flavio, Pompei Leonardo, Porta Simone, Proietti Stefano, Ramacci Gabriele, Ricci Valerio, Rizzello Gabriele, Rosado Canela Gustavo Daniele, Rossetti Daniel, Rossetti Giorgio, Rufino Josuel, Scaloni Diego, Selvaggini Alessio, Selvaggini Andrea, Sortini Matteo, Storri Dahir, Surano Cristopher, Tavani Riccardo, Taschini Gabriele, Travaglini Alessio, Troili Marco, Tundo Christian, Turchetti Christian, Turetta Daniele, Valdannini Leonardo, Vassallo Ceccarelli Mattias, Zemella Mattia

La Formazione

II Stanghette Posteriori:

16 Leonardo Impenna 17 Mirko Pesce 18 Gabriele Onofri 19 Riccardo Negrescu 20 Thomas Fulvi

I Stanghette Posteriori:

11 Matteo Carboni 12 Gabriele Pasqualini 13 Riccardo Tavani 14 Mattia Cutigni 15 Yohan Perera

Fisse Sinistre

2 Leonardo Freschi 4 Michael Cotigni 4 Francesco Menichelli 6 Niccolò Grasso 8 Leonardo Cleri 10 Niccolò Bugiotti

Fisse Destre

1 Diego Costantino 1 Flavio Polidoro 3 Leonardo Valdannini 5 Simone Carboni 7 Christopher Garcia Rodriguez 9 Daniele Turetta

5° Ciuffi

17 Simone Porta 18 Alessio Selvaggjni 19 Diego Lanzi 20 Gabriele Taschini

4° Ciuffi

13 Sasha Delle Piagge 14 Alessio Patrizi 15 Matteo Parrano 16 Christopher Surano

3° Ciuffi

9 Christian Turchetti 10 Vincenzo Bonarrigo 11 Francesco Morganti 12 Francesco Ludovico

2° Ciuffi

5 Damiano Martoni 6 Matteo Mancini 7 Marco Troili 8 Samuel Germani

1° Ciuffi

1 Riccardo Pasqualini 2 Lorenzo Loddo 3 Tommaso Bernacchi 4 Stefano Proietti

II° Stanghette Anteriori:

6 Gabriele Ramacci 7 Filip Dragan 8 Giorgio Rossetti 9 Damiano Pianura 10 Matteo Delle Case

I° Fila Stanghette Anteriori

1 Josuel Rufino 2 Tommaso Pesci 3 Gustavo Canela 4 Giuseppe Palmentieri 5 Matteo Sortini - Alex De Falco

Aggiuntive Sinistre

Jacopo Morucci - Diego Scaloni - Christian Tundo - Leonardo Aquilanti - Andrea Cintio - Mattia Fontana - Emanuele Menichelli

Aggiuntive Destre

Mattia Cappuccini - Milo Cristofari - Lorenzo Desideri - Luigi Maria Costantino - Leonardo Fiorentino - Emanuele Panaccia

Cavalletti

I Gruppo

Alessio Travaglini - Gabriele Guerrini — Leonardo Pompei - Gabriele Rizzello

II Gruppo

Gabriele Pesci - Gioele Germani — Andrea Selvaggini - Leonardo Laezza - Lorenzo Parrano