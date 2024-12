CIVITAVECCHIA – Oltre 150 penitenti che si sono prenotati per poter sfilare, a piedi nudi, con catene ai piedi e croci sulle spalle.

Figuranti al gran completo, anche per i carri e per i “misteretti” che vedranno sfilare i più piccolini. Civitavecchia si conferma legata alla sue tradizioni, ed in particolare alla processione del Cristo Morto che, questa sera, tornerà a snodarsi per il centro cittadino, organizzata dall’Arciconfraternita del Gonfalone impegnata in queste settimane, con il priore Remo Barletta, a curare ogni aspetto della rievocazione. Una processione che la città continua ad amare, affollando le strade lungo il percorso per assistere al corteo. Un mix tra fede, religione e tradizione che continua a suscitare interesse e partecipazione, anche tra i più giovani.

IL PERCORSO Quest’anno una novità, la processione percorrerà al contrario il percorso dello scorso anno. L’appuntamento è per le 20,30 dalla chiesa della Stella, fulcro delle celebrazioni pasquali cittadine. Scendendo da piazza Leandra, il corteo percorrerà infatti via Trieste, via Stendhal, corso Marconi, piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, largo Plebiscito, corso Centocelle, via Buonarroti, via Annovazzi, viale Baccelli e largo d’Ardia. Da qui il percorso per rientrare alla Stella, con un nuovo passaggio per corso Centocelle arrivando fino a via Crispi, via Cialdi, via Cesare Battisti, corso Centocelle, largo Plebiscito, largo Cavour, piazza Vittorio Emanuele, corso Marconi, via Stendhal e via Trieste.

Qui inizierà uno dei momenti più suggestivi della processione, ossia il ritorno in corsa dei carri alla chiesa della Stella.

©RIPRODUZIONE RISERVATA