CERVETERI – Scatta oggi “La Befana con i Rioni”, attesa dai bambini, arriverà alle 21 a bordo del suo carretto. La befana giocherà d’anticipo, partendo dal parco di via Martiri delle Foibe, attraversando i luoghi principali di ogni rione cittadino fino a piazza Aldo Moro. Si prevede una grande festa per i più piccoli e in generale per tutte la famiglie. Ad organizzarlo, come ogni anno, è l’Unione dei Rioni di Cerveteri, il cui gruppo anche nel 2025 è pronto a farsi portatore di divertimento, allegria e tradizione. «Una serata travolgente, una grande festa per tutti – dichiara la vicesindaco e assessora alle Politiche Culturali, Federica Battafarano - che vedrà come protagonista la magica “vecchietta” con la scopa, la Befana, che a bordo di un carretto, dispenserà caramelle, divertimento e buon umore per le vie del paese. Previsto il tradizionale falò con musica e balli: è un appuntamento che non manca mai all’interno del nostro Natale Caerite».

Non solo Befana, oggi e domani si potrà visitare il Presepe Vivente allestito come sempre nella location del Parco della Legnara e organizzato dalle parrocchia Santa Maria Maggiore e San Francesco d’Assisi di Cerenova. Un viaggio suggestivo che condurrà i visitatori fino alla “Capanna della Natività” con tanti volontari a fare da cornice. I cancelli apriranno dalle 17 in poi.

