È agli arresti domiciliari ma viene trovato a spasso con la droga. I carabinieri della Stazione di Sutri di pattuglia nella zona lo hanno riconosciuto e gli hanno sbarrato la strada con l’autovettura di servizio, precludendogli così ogni via di fuga. Un 47enne del posto, è stato arrestato per evasione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, una vecchia conoscenza dei militari che lo avevano già arrestato per altri reati, era in giro nei pressi della sua abitazione. Quando i carabinieri hanno chiesto spiegazioni, l’uomo, per giustificare il fatto di essere uscito di casa, ha raccontato, forse per impietosirli, che stava rientrando da un’urgente visita medica. Tuttavia, controllato, all’interno dello zainetto che portava a tracolla, i militari hanno recuperato 3 dosi di cocaina, una di crack e una di hashsih e un bilancino di precisone, il tutto già pronto per la vendita al dettaglio.

Il 47enne non ha dato alcuna spiegazione ed è stato così arrestato.