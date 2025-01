Ruba energia elettrica mentre è ai domiciliari, un 51enne di Faleria viene scoperto dai carabinieri della Stazione di Faleria e finisce nei guai. Nell’ambito dei controlli a persone sottoposte a misure detentive, i militari hanno trovato delle modiche tracce di marijuana in casa dell’uomo e hanno proceduto a una perquisizione che ha permesso di scoprire la presenza sospetta di un cavo elettrico all’interno del vano contatore dell’Enel. Richiesto l’ausilio di personale della società elettrica, i tecnici, giunti sul posto, ha accertato l’esistenza di un bypass occultato in una nicchia ricavata sotto il contatore che consentiva l’illegale allaccio alla rete pubblica per l’alimentazione dell’abitazione. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per furto di energia elettrica e posto di nuovo agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il materiale relativo all’allaccio abusivo e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.