LADISPOLI – Circa 2mila balle di fieno sono andate in fumo e i danni sono stati ingenti: oltre 100mila euro. Un duro colpo per l’azienda Fioravanti dei Monteroni colpita da un grave incendio giovedì scorso. Per questo i titolari hanno lanciato una raccolta fondi, sostenuta per altro dagli abitanti della frazione agricola ladispolana. «Chi ci conosce ama la nostra piccola azienda a conduzione familiare – scrivono Gianfranco, Fabiano e Federico Fioravanti - dove tutto viene fatto con cuore, passione e seguendo i ritmi della natura.

Purtroppo il frutto del nostro tenace lavoro è stato colpito e distrutto a causa di un incendio. Fortunatamente noi e tutti i nostri animali stiamo bene, ma rimane la paura, la perdita finanziaria e gli ingenti danni».

Circa 2000 balle di fieno sono andate in fumo mettendo in ginocchio questa realtà e non si è capito ancora la natura del rogo. I cittadini hanno condiviso l’appello e già in molti hanno contribuito economicamente. «Alle porte del periodo invernale – proseguono - ci troviamo sprovvisti della materia prima per nutrire il nostro bestiame e dei fondi per ricomprarlo. Abbiamo voglia di ripartire e per questo ogni piccolo aiuto sarà un grande passo per la ricostruzione». Per fortuna è stato tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco di Cerenova e della protezione civile di Cerveteri perché le conseguenze sarebbero potute essere anche peggiori per l’azienda.

Durante il grave incendio a farne le spese un istrice rimasto ferito. Su segnalazione degli agenti di polizia, i volontari ausiliare del Nogra Ladispoli sono intervenuti per liberarlo dalle fiamme e consegnarlo alla Lipu per le cure del caso.

