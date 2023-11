TARQUINIA – Due tarquiniesi nominati cavalieri della Repubblica nel corso della cerimonia che si è svolta a Viterbo in occasione delle celebrazioni dell’Unità nazionale e delle forze armate.

Ad ottenere l’onorificenza il commissario Antonio Mancini e la volontaria della Croce rossa Roberta Castellani, sempre in prima linea nell’ambito del soccorso. Al commissario Mancini, attuale vice dirigente del Commissariato di Tarquinia il diploma è stato consegnato dal prefetto di Viterbo Antonio Cananà e dal questore di Viterbo Fausto Vinci.

Mancini è attualmente impegnato anche in ambito accademico in qualità di assistente presso la cattedra di Balistica forense dell’Università della Tuscia; a livello divulgativo è inoltre costantemente impegnato come relatore nelle lezioni per studenti delle scuole medie e superiori sui temi del bullismo, dello stalking e dell’abuso di sostanze stupefacenti.

Nel corso della carriera è stato insignito della medaglia di bronzo al valore civile per il salvataggio di vite umane e della medaglia di bronzo della Fondazione Carnegie per atto di eroismo.

