CIVITAVECCHIA – A pochi giorni dal 23 maggio, anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita, 32 anni fa, i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, e tre agenti della polizia di Stato Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, è terminata la realizzazione di altri due murales realizzati sul muro esterno del tribunale. Dopo gli interventi sul muro accanto alla Chalet degli Eventi, nel parcheggio a servizio del Palazzo di Giustizia, questa volta la squadra di “Coloriamo la nostra città”, coordinata da Donato Ciccone, ha scelto le pareti su via dell’Immacolata, dedicando due opere alle scorte di Falcone e Borsellino.

«Grazie al nulla osta del presidente del tribunale, la giusta sinergia dei vari uffici comunali e alla preziosa collaborazione dei gestori del Bar dello Studente – ha spiegato Ciccone - in via dell'Immacolata sono stati realizzati due murales dedicati alle scorte di Falcone e Borsellino. Opera a costo zero per l’amministrazione grazie alla donazione del negozio Expert Elettromix Civitavecchia. Ringrazio l'artista Stefania Paolucci per la sua disponibilità e professionalità».

I murales riportano i nomi degli agenti che sono rimasti uccisi nei due attentati di Capaci e di via D’Amelio, insieme ai giudici Falcone e Borsellino. Ma anche i loro volti, affinché restino impressi nella memoria anche dei tantissimi studenti che ogni mattina percorrono la strada per raggiungere gli istituti superiori presenti nella zona e che potranno leggere, quotidianamente, la frase di Borsellino: “Chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola”.